AFAD’tan Oğuzhan Uğur’a teşekkür belgesi! Açıklama geldi!

Yayınlanma: 02.11.2023 - 22:34

Güncelleme: 03.11.2023 - 00:02

6 Şubat depremlerinde yaptığı destek ve yardım çağrılarıyla sahada çalışan Oğuzhan Uğur’a AFAD tarafından bir teşekkür belgesi gönderildi.

Söz konusu belgeyi Oğuzhan Uğur sosyal medya hesabından paylaştı.

BaBaLa TV'ye verilen teşekkür belgesinde AFAD'ın, "Aziz Milletimizin tarihindeki en zor sınavlarından biri olan 06 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonrası başlatılan "Türkiye Tek Yürek" kampanyasına vermiş olduğunuz maddi destek, göstermiş olduğunuz yüksek ve samimi duyarlılık için tüm afetzedelerimiz adına ülkemiz adına teşekkür eder, AFAD Başkanlığı olarak şükranlarımızı sunarız" notu yer aldı.

AFAD'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Babala Tv’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştiriler üzerine, Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla düzenlenen yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan kişilerin tamamına ayrım yapılmaksızın teşekkür belgesi düzenlendiğini açıkladı.

AFAD, Babala Tv’ye teşekkür belgesi verilmesi üzerine gelen eleştirilerin ardından sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Kahramanmaraş depremleri dolayısıyla gerçekleştirilen 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasına 100 bin TL ve üzere bağış yapan 1750 bağışçının tamamına teşekkür belgesi verildiğini ifade eden AFAD tarafından yapılan açıklamada, "Bu kapsamda Babala Tv olarak adlandırılan bağışçı da 500.000 TL bağış yaptığı için teşekkür belgesi düzenlenmiştir" denildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur'un 'BaBala TV' isimli hesabından, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı'nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulmuştu.

Bu paylaşımların deprem bölgesindeki depremzede yurttaşlar arasında korku ile paniğe neden olduğu ve arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu gerekçesiyle Uğur ile paylaşıma ilişkin sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan re'sen soruşturma başlatılmıştı.