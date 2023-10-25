Oğuzhan Uğur paylaştı: Norm Ender'den Cumhuriyetin 100. yılına özel marş
Cumhuriyetin 100. yılına özel hazırlanan Mevzular Açık Mikrofon bölümünü heyecanla beklerken, Oğuzhan Uğur'dan yeni bir tanıtım videosu geldi. Norm Ender ve ekibinin hazırladığı ve M.A.M 100. yıl özel bölümünde sunduğu 100. yıl marşı sosyal medyanın gündemine oturdu.
Dijital yayın platformu GAİN’de Oğuzhan Uğur’un sunduğu Mevzular Açık Mikrofon programının 27 Ekim’de yayımlanacak Cumhuriyet’in 100. yıl dönümü özel yayınına Prof. Dr. İlber Ortaylı ve Prof. Dr. Celal Şengör konuşmacı olarak katılacak.
Programın en dikkat çeken noktalarından biri de Rapçi Norm Ender ve korosunun Cumhuriyet’in 100. yılı nedeniyle hazırladığı marş oldu.
Oğuzhan Uğur, marşın da yer aldığı programın fragmanını sosyal medya hesabından yayımladı.
Parla! 100 Yaşındasın! ????#mevzularaçıkmikrofon @GainMedya pic.twitter.com/cqPrdqv4OD— Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) October 25, 2023
SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU
Rapçi Norm Ender ve korosunun hazırladığı “Parla! 100 Yaşındasın” isimli Cumhuriyet’in 100. yılı için hazırlanan marş, sosyal medyanın gündemine oturdu.
Uğur’un paylaşımı binlerce beğeni ve yorum aldı.
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