Yandaş Sabah'tan tehlikeli provokasyon... Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Jahrein ve Oğuzhan Uğur'u hedef gösterdiler, İsrail ajanı olmakla suçladılar

İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı dünyanın gündeminde. Katliama kınama mesajları yağarken; iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi ise tehlikeli bir provokasyona imza attı. Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Jahrein ve Oğuzhan Uğur'u açık hedef gösteren Sabah, bu 4 ismi İsrail ajanı olmakla suçladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.10.2023 - 17:32
Yandaş Sabah'tan tehlikeli provokasyon... Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Jahrein ve Oğuzhan Uğur'u hedef gösterdiler, İsrail ajanı olmakla suçladılar
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İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı. Saldırıya Türkiye ve dünyadan tepki yağdı.

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

Önceki akşam Türkiye’nin dört bir yanında İsrail için protesto gösterileri düzenlendi, Filistin’e destek mesajları verildi.

YANDAŞ SABAH ŞAŞIRTMADI

Kanlı saldırı dünyanın gündeminde olmaya devam ederken; iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, bu kez hedefine 4 ismi aldı.

Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Jahrein ve Oğuzhan Uğur'u açık hedef gösteren Sabah, bu 4 ismi İsrail ajanı olmakla suçladı.

Provokatif haberde şu ifadelere yer verildi:

“Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken; İsrail'in etki ajanları adım adım katliamı aklama çabasına girişti. CHP yandaşı Nevşin Mengü, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntüleri paylaşarak İsrail'i aklamaya çalıştı. Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' olarak paylaştığı videonun dakikalar sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Twitch yayıncısı Jahrein, Aksa Tufanı Operasyonu hakkında ‘İsrail yanındayız’ mesajını verirken, Oğuzhan Uğur ‘Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar üzerine kurulmuş İsrail'e intihar saldırısı yaptı’ şeklindeki asılsız iddiaları kullanarak masum sivilleri katleden İsrail'in saldırılarını görmezden gelip Filistin'i suçladı. İbrahim Haskoloğlu da İsrail'in etki ajanlığına soyunan isimler arasında yer aldı.”

İşte Sabah’ın o haberi…



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