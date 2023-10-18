Yandaş Sabah'tan tehlikeli provokasyon... Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Jahrein ve Oğuzhan Uğur'u hedef gösterdiler, İsrail ajanı olmakla suçladılar
İsrail'in, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği ve yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği saldırı dünyanın gündeminde. Katliama kınama mesajları yağarken; iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi ise tehlikeli bir provokasyona imza attı. Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Jahrein ve Oğuzhan Uğur'u açık hedef gösteren Sabah, bu 4 ismi İsrail ajanı olmakla suçladı.
İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde bulunan el-Ehli
Baptist Hastanesi'ni vurdu. Saldırıda yüzlerce sivil hayatını kaybederken çok
sayıda kişi de yaralandı. Saldırıya Türkiye ve dünyadan tepki yağdı.
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne
yönelik saldırıyı şiddetle kınayarak, siviller ve sağlık tesislerine yönelik
saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.
Önceki akşam Türkiye’nin dört bir yanında İsrail için
protesto gösterileri düzenlendi, Filistin’e destek mesajları verildi.
YANDAŞ SABAH ŞAŞIRTMADI
Kanlı saldırı dünyanın gündeminde olmaya devam ederken;
iktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesi, bu kez hedefine 4 ismi aldı.
Nevşin Mengü, İbrahim Haskoloğlu, Jahrein ve Oğuzhan Uğur'u
açık hedef gösteren Sabah, bu 4 ismi İsrail ajanı olmakla suçladı.
Provokatif haberde şu ifadelere yer verildi:
“Tüm dünya işgalcilere sert tepki gösterirken; İsrail'in
etki ajanları adım adım katliamı aklama çabasına girişti. CHP yandaşı Nevşin
Mengü, sosyal medya hesabından geçtiğimiz yıllarda çekilen görüntüleri
paylaşarak İsrail'i aklamaya çalıştı. Mengü'nün 'kanıt görüntüsü' olarak
paylaştığı videonun dakikalar sonra doğru olmadığı ortaya çıktı. Twitch
yayıncısı Jahrein, Aksa Tufanı Operasyonu hakkında ‘İsrail yanındayız’ mesajını
verirken, Oğuzhan Uğur ‘Filistinliler, açgözlü dedelerinin sattıkları topraklar
üzerine kurulmuş İsrail'e intihar saldırısı yaptı’ şeklindeki asılsız iddiaları
kullanarak masum sivilleri katleden İsrail'in saldırılarını görmezden gelip
Filistin'i suçladı. İbrahim Haskoloğlu da İsrail'in etki ajanlığına soyunan
isimler arasında yer aldı.”
İşte Sabah’ın o haberi…
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