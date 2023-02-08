Afet bölgesinde OHAL kararı Resmi Gazete'de

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 00:37

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 01:24

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem Kilis, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır hasara yol açtı. Tüm Türkiye'de 7 günlük milli yas ilan edilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 ilde OHAL uygulanacağını duyurdu.

Erdoğan konuşmasında, "Anayasanın 119. maddesinin bize verdiği yetkiye dayanarak OHAL ilan etme kararı aldık. Depremin yaşandığı 10 ilimizi Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak ilan ediyoruz. Deprem yaşanan 10 ilimizi kapsayan ve 3 ay sürecek OHAL kararıyla ilgili Cumhurbaşkanlığı ve Meclis süreçlerini hızla tamamlayacağız." demişti.

10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.