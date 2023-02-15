Kahramanmaraş Valiliği ve AFAD, gelmekte olan felaketin raporunu 2020 yılında hazırlamış

Kahramanmaraş Valiliği ile AFAD tarafından, Kahramanmaraş merkezli felaketi öngören ve tüm ayrıntılarına yer verilen 2020 tarihli bir raporun hazırlandığı ortaya çıktı. Gazeteci Mustafa Hoş, "Akıl alır gibi değil. Çıldırmamak zor. 2020 yılında Maraş valiliği ve AFAD 'İl Afet Risk Azaltma Planı' (İRAP) hazırlıyor. Depremin şiddetinden, nerede, nasıl yıkım olacağına kadar her şey belirlenmiş" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15 Şubat 2023 - 17:34
Kahramanmaraş Valiliği ve AFAD, gelmekte olan felaketin raporunu 2020 yılında hazırlamış
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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin 10 ilde yarattığı ağır yıkımın yaraları sarılmaya çalışılırken, felaketi öngören ve tüm ayrıntılarının yer aldığı bir raporun hazırlandığı ortaya çıktı.

Kahramanmaraş Valiliği ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hazırlanan 2020 tarihli İl Afet Risk Azaltma Planı'nda (İRAP), şehirde olası bir depremden, depremin büyüklüğüne ve nasıl bir yıkım olacağına ilişkin tüm ayrıntılara yer verildiği görüldü.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ BELİRTİLMİŞ

Valilik ve AFAD'ın Kahramanmaraş için hazırladığı raporda 7,5 büyüklüğünde bir depremin öngörüldüğü aktarılıyor ve hatta şiddet dağılım haritasının bile hazırlandığı görülüyor. 

NERELERDE ETKİLİ OLACAĞI DA ANLATILIYOR

Plandaki zarar görebilirlik analizinde, deprem senaryosu da oluşturuluyor. Mahalleler, semtler, binalar tespit ediliyor ve oluşacak hasarlar da ayrıntılarıyla kayda geçiriliyor. Söz konusu afet planında, alınması gereken önlemler de anlatılıyor. 

GAZETECİ HOŞ: "AKIL ALIR GİBİ DEĞİL"

Söz konusu rapora ilişkin paylaşımda bulunan Gazeteci Mustafa Hoş, şu ifadeleri kullandı:

"Akıl alır gibi değil. Çıldırmamak zor. 2020 yılında Maraş Valiliği ve AFAD 'İl Afet Risk Azaltma Planı' (İRAP) hazırlıyor. Depremin şiddetinden, nerede, nasıl yıkım olacağına kadar her şey belirlenmiş."


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