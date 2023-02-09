Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı üst yönetimi bakan akrabasından imama ‘yandaşlarla’ dolu

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 06:44

10 ilde milyonlarca insanımızı acıya ve zor yaşam koşullarına sürükleyen depremlerin yarattığı yıkıma zamanında kararlılık ve yeterlikle müdahale edemediği depremzede yurttaşlarca sıkça dile getirilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) üst yönetiminin liyakatten uzak, “yandaş” bir kadroyla yönetildiği ortaya çıktı.

AFAD üst yönetiminde AKP’li bakanların akrabalarından Diyanet görevlisine, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun uğradığı 2019 Çubuk saldırısı dönemindeki kaymakama değin kimi isimlerin görev yaptığı belirlendi. Cumhuriyet’in yaptığı araştırmalara göre AFAD’ın üst yönetiminde yer alan kimi isimlere ilişkin bilgiler şöyle sıralanıyor:

- Uğur Sezer (AFAD Başkan Yadımcısı): Isparta Aksu, Karaman Başyayla, Şanlıurfa Hilvan ilçelerinde kaymakamlık yapan Sezer, Şanlıurfa vali yardımcılığı görevinin ardından 2018’de Ankara’nın Çubuk ilçesinin kaymakamı oldu. Sezer, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun şehit cenazesinde uğradığı saldırı sırasında Çubuk kaymakamıydı. Saldırıdan bir kaç ay sonra Mülkiye müfettişi olan Sezer, bir ay önce de AFAD başkan yardımcılığına getirildi.

- Hamza Taşdelen (AFAD Başkan Yardımcısı): Geçmişte eğitim ve sağlık sektöründe de çalışmış olan Taşdelen, AKP iktidarı döneminde, AKP’ye yakın Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nda (SETA) proje koordinatörlüğü yaptı. Bilindiği üzere, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun SETA’da genel koordinatör yardımcılığı yapmıştı.

- Nehar Poçan (AFAD Barınma ve Yapım İşleri Genel Müdürü): Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un eniştesi, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yakın çalışma arkadaşı. AFAD’a atanmadan önce İçişleri Bakanlığı’nda müşavirlik yapmış, ardından Emniyet Genel Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’na getirilmişti.

- İsmail Palakoğlu (AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü): Afşin İmam Hatip Lisesi, Ankara İlahiyat Fakültesi mezunu. Türkiye Diyanet Vakfı genel müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti ve İcra Kurulu üyelikleri yaptı. Diyanet İşleri Başkanlığı başkanlık müşavirliği, Yönetim Hizmetleri genel müdürlüğü gibi yerlerde görevler üstlendi.

- Mustafa Havan (AFAD Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü): AKP’li Kadir Topbaş’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde İSKİ Destek Hizmetleri Dairesi başkanlığını yürütüyordu. Geçen ocakta AFAD’daki görevine atandı.

CUMHURİYET 3 ŞUBAT’TA YAZMIŞTI

Doğal afetlerde yurttaşın yaralarını saracak AFAD’ın, can kaybı olmayan Düzce depreminde sınıfta kaldığını Cumhuriyet 3 Şubat tarihinde yazmıştı. Cumhuriyet’in ulaştığı raporda kuruma ilişkin birçok problemin söz konusu olduğu ortaya çıkmıştı. İşte o rapordan bazı başlıklar:

- Gerek AFAD gönüllülerinin gerekse personelin kontrolünün sağlanması için koordinasyon birimi oluşturulmamıştır.

- Çadır dağıtımında teslim muhtarlara yapıldığından bireysel takip sağlanamamıştır.

- Afet gruplarının hazırlıksız olması AFAD merkezinin yerinin yanlış seçilmesi, kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun yetersiz kalması sağlıklı bir yönetim sürecinin önüne geçmiştir.

- Afet nakliye grubu yöneticisi ve personeli iki gün sonra Düzce iline ulaşabilmiştir.

- Hangi bölgelerden başlanması gerektiği konusunda ekipler organize olamamıştır.