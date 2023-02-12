Afetzedelerin yaralarını sarmak için yurttaşlar seferber oldu

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 06:24

Türkiye’nin çeşitli yerlerinde depremzedelere ulaştırmak için yardım malzemesi toplanıyor. İstanbul Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi de bunlardan biri. Gönüllü olarak Yenikapı’da bir araya gelen yurttaşlar afetzedelere ulaştırmak için gelen bağışları burada kolileyip TIR’lara yüklüyorlar. Kolilerin içerisinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılayacak temel gıda ürünleri, hijyen malzemeleri, yetişkin kıyafetleri, çocuk kıyafetleri, ısıtıcı, battaniye gibi ürünler yer alıyor.

Cumhuriyet, yardım çalışmalarında gönüllü olarak görev alan yurttaşlarla konuştu. Reklam ajansında çalışan Serkan Cengizek, haftalık izninde yardım çalışmalarına katıldığını belirtti. Dayanışmanın önemine vurgu yapan Cengizek, “Tüm gün haberlerde deprem mağduru insanları görüyoruz. Oraya desteğe gidemiyoruz, en azından oraya yardım yollamak için burada çalışalım istiyoruz” dedi. 21 yaşındaki elektrik mühendisliği bölümü öğrencisi İbrahim Turan da gönüllü olarak çalışmalara katıldığını belirtti. Turan, “Depremzede ailelerle kurduğum empati duygusundan dolayı bugün buradayım. Oradaki insanlara bir nebze faydam olsun istiyorum. Bu şekilde vicdanım daha rahat olacak. Orada insanlar soğuk ve açlıkla mücadele etmeye çalışırken evimde rahat bir şekilde oturamıyorum” ifadelerini kullandı.

"VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ"

21 yaşındaki Okan Kayabaş iki gündür çalışma faaliyetlerinde yer aldığını aktardı. Yardım kampanyasına destek vermek için Tekirdağ’dan İstanbul’a geldiğini belirten Kayabaş, “Burada çeşitli noktalardan gelen yardımları deprem bölgesine ulaştırabilmek için çalışıyoruz” dedi.

62 YAŞINDA GÖNÜLLÜ OLDU

Gönüllü olarak yardım kampanyasına destek veren 62 yaşındaki A.S. de dayanışmanın önemine vurgu yaptı. A.S., “Burada çok koordineli bir çalışma var. Depremzedelere bağışlanan eşyalar geliyor, buradaki gönüllüler de tek tek ayırarak koliliyor. Gençler ve yaşlılar burada birlikteçalışıyoruz. Büyük bir dayanışma var. Gençleri duyarsız olarak niteliyorlar ancak gençler burada çalışıyor. Yaşım 70 de olsa 80 de olsa yine gelirdim. Böyle zamanlarda dayanışma çok önemlidir” diye konuştu.

"BÜYÜK BİR TRAJEDİ YAŞANDI"

Fransa vatandaşı 36 yaşındaki Telman Azarmahd da yaşanan depremin büyük bir trajedi olduğunu vurguladı. İş gereği 2 hafta önce Türkiye’ye geldiğini belirten Azarmahd, “Bu depremin Türk insanı için korkunç bir trajedi olduğunu düşünüyorum. Dayanışmak için bugün buraya geldik, çalışmalara yardım etmeye çalışıyorum. Kendimi hiç bu kadar Türk hissetmemiştim” ifadelerini kullandı.

24 SAAT İŞLEMLER DEVAM EDİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Enif Yavuz Dipşar ise yürütülen kampanya hakkında bilgi verdi. Dipşar, “Yurttaşlar gelip bağış yapmak istedikleri zaman buradaki kayıt masalarına geliyor. Burada bağışın içeriğini yazarak imzalı bir tutanak alıyorlar. Ardından yardımların afet bölgelerine gitmesi için burada sınıflandırılıp paketleniyor. 24 saat burada işlemler devam ediyor. Gönüllülerle burada TIR’ları yükleyip boşaltıyoruz. Bebek bezi, hijyen pedi, kuru gıda, konserve gibi çok fazla ürün gönderiliyor. Ancak deprem bölgesinde seyyar tuvalet ve çadır gibi şeylere hâlâ ihtiyaç var” dedi.