Sağlık çalışanlarının deprem sırasında kuvözdeki bebekleri koruma çabası kamerada

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te, şiddetli sarsıntı sırasında hastane çalışanlarının kuvözdeki bebekleri korumaya çalıştığı anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 01:30
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Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 büyüklüğündeki depremin sarsıntı şiddeti Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde bebeklerin kuvözlerinin bulunduğu yoğun bakım ünitesindeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. 

Görüntülerde, saat 04.17'de başlayan depremle beraber ünitedeki kuvözlerin sallanması, bölgeye gelen 2 hemşirenin kuvözleri tutmaya çalışması yer aldı. 


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