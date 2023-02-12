Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı

'Yüzyılın felaketi’ olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki bir enkazda mahsur kalan kedi canlı olarak çıkarıldı.

AA
Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 02:33
Hatay'da depremde hasar gören binada mahsur kalan kedi kurtarıldı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde felakete neden olan depremlerde yıkılan İskenderun ilçesi Kurtuluş Mahallesi Muhammer Aksoy Caddesi'ndeki Üçer Apartmanı'nın enkazında bir kedinin mahsur kaldığını fark eden AFAD ekipleri ve gönüllüler harekete geçti.

Gönüllü olarak kısa süre önce Konya'dan gelen 30 yaşındaki Mehmet Köroğlu, 00.50 sıralarında Scottish Fold cinsi kediyi enkazdan çıkardı.

Közoğlu, kediyi kurtarmadan bir saat önce Konya'dan bölgeye geldiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Burada kedi var dediler. AFAD ekipleri üst tarafta kediyi almaya uğraşıyordu vinçle. Baktım kedi araya geldi bir anda. Hemen girdim o boşluktan kafasından yakalayarak çıkartıp AFAD ekiplerine teslim ettim. Çok mutluyum. O anki hissimi anlatamam. Çocuksu bir ruh vardı. Bu kediyi kurtarmak bize nasip oldu."

AFAD İzmir personeli Pınar Ertürk ise "Arkadaşlar enkazın içinde olduğunu fark etmişler. Biraz çabalar sonucunda sanırım korkudan saklandı. Daha sonra tekrar kendini gösterince kurtuldu" ifadesini kullandı.

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


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