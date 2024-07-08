Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın ‘Afgan çoban’ ifadeleri gündemde: Bakanlıktan açıklama geldi!

Yayınlanma: 08.07.2024 - 12:27

Güncelleme: 08.07.2024 - 12:27

Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Sabah gazetesine verdiği röportajda kullandığı “Ürün o kadar çok ki, çiftçi toplayacak adam bulamıyor. Ciddi bir elemansızlık problemi var. Bu açık yabancı işçilerle de kapatılamıyor. Örneğin bugün 25 bin Afgan çoban gitse tarım, hayvancılık kalmaz” ifadeleri hala Türkiye’nin gündeminde.

Ticaret Bakanlığı söz konusu ifadeler hakkında şu açıklamayı yaptı:

“Sayın Ticaret Bakanımızın, bir gazeteciye telefonda limon fiyatı, eleman eksikliğinden toplanamadığı, tarım ve hayvancılıkta özellikle hasat zamanında eleman bulma ihtiyacını vurguladığı sözlerinin, çarpıtılarak ve gazetede yayınlandıktan 15 saat sonra, sosyal medyada bot hesaplar vasıtasıyla operasyonel amaçla servis edildiği gözlemlenmektedir.

Doğu ve Güneydoğu bölgelerimizde güvenlik güçlerimizin kararı mücadelesiyle terörün etkisi yok edilmiş ve bölge ekonomisi tarım ve hayvancılıkla yeniden canlanmıştır.

Doğu Bölgelerimiz başta olmak üzere birçok ilimizde hayvancılık faaliyetleriyle iştigal edenler, çoban ihtiyacı olduğunu ve eleman bulamakdıklarından hareketle bu boşluğu ancak Afgan çobanlarla doldurduklarını sıklıkla ifade etmektedirler.”