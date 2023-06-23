Afganistan uyruklu 229 kaçak göçmen, ülkelerine gönderildi
Türkiye'ye kaçak yollarla girdikleri belirlenen 229 Afganistan uyruklu göçmen, uçakla ülkelerine gönderildi.
Ağrı İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden alınan Afganistanlı 229 kaçak göçmen, jandarma eşliğinde kara yoluyla Iğdır Şehit Bülent Aydın Havalimanı'na götürüldü.
Havalimanında yapılan sınır dışı işlemlerinin ardından kaçak göçmenler, Ariana Afgan Havayolları'na ait uçakla ülkelerine gönderildi.
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