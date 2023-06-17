AB Komisyonu'ndan 'göçmen faciası' mesajı: Şimdiye kadarki en kötü trajedi

Yayınlanma: 17.06.2023 - 12:51

Güncelleme: 17.06.2023 - 12:51

AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, geçtiğimiz günlerde Yunanistan açıklarında çok sayıda insanın bulunduğu bir göçmen teknesinin batmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ylva Johansson, facianın Akdeniz'de yaşanan "şimdiye kadarki en kötü trajedi" olabileceğini söyledi.

Johansson, "Henüz ne olduğuna dair tüm bilgilere sahip değiliz ancak görünen o ki bu Akdeniz'de gördüğümüz en kötü trajedi" dedi.

Johansson, insanları teknelere bindiren "kaçakçılara" tepki göstererek, "Onları Avrupa'ya göndermiyorlar, ölüme gönderiyorlar. Yaptıkları şey bu ve bunu önlemek kesinlikle gerekli" ifadelerini kullandı.

"FARKLI YOLLAR BULUNMASI GEREKİYOR"

"Kaçakçılarla mücadele etmek ve hayat kurtarmak için farklı yollar" bulunması gerektiğini vurgulayan Johansson, "Ne yazık ki bunun geldiğini gördük çünkü yılın başından bu yana Libya'nın doğusundan ayrılan bu balıkçı tekneleriyle yeni bir çalışma şekli ortaya çıktı. Bu yıl bu kalkışlarda %600'lük bir artış gördük" diye konuştu.

Johansson, "Kaçakçılarla mücadele söz konusu olduğunda, bunu yapmak için tek bir yola güvenemeyiz. İstihbarat kullanmalıyız; menşe ülkelerle, transit ülkelerle ve çıkış ülkeleriyle birlikte ortak polis soruşturmalarını kullanmalıyız" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) ve BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) gibi diğer küresel kuruluşlar da Akdeniz'de daha fazla ölümün önlenmesi için "acil ve kararlı eylem" çağrısında bulundu ve "denizde zor durumda olan insanların gecikmeksizin kurtarılması görevini" vurguladı.

NE OLMUŞTU?

Libya'nın kıyı kenti Tobruk'tan İtalya'ya giden teknenin bu hafta başında Yunanistan açıklarında alabora olması sonucu onlarca kişi öldü, yüzlercesi de kayboldu. Facianın gerçek bilançosu henüz netleşmedi.

Yunanistan 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Birleşmiş Milletler Mülteci Örgütü (UNHCR), batan göçmen teknesindeki 500 kadar kişinin hala kayıp olduğunu açıkladı.

Şu ana kadar denizden 78 kişinin cesetleri çıkarıldı, 104 kişi kurtarıldı.