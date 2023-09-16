Datça'da 30 kaçak göçmen yakalandı
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yasadışı yollardan Yunanistan adalarına geçiş yapmak isteyen 30 kaçak göçmen yakalandı.
Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.
Hareket halindeki lastik bot durdurularak 30 kaçak göçmen yakalandı.
Yakalanan kaçak göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
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