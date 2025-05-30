Afişleri ve pankartları yasaklanmıştı... İmamoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım!

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, iktidarın kendisine yönelik engellemelerine yanıt verdi.

"SİZ NE KADAR ENGELLERSENİZ, BİZ O KADAR BÜYÜRÜZ"

Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İmamoğlu şunları kaydetti:

"Korku bacayı sarmış. Siz ne kadar engellerseniz, biz o kadar büyürüz. Ceberrut olan sizsiniz ama millet bizimle. Biz, sizin inanamayacağınız kadar güçlüyüz ve her gün büyüyoruz. Sizin zorbalıklarınız, engelleriniz bize vız gelir, vız.

Gram cesaretiniz varsa koyun sandığı milletin önüne, millet karar versin. El mi yaman, bey mi yaman görelim. Korkmayın kaçmayın, yalanlarınızın arkasına saklanmayın. Sizi mertliğe davet ediyorum."