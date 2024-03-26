AFP foto muhabiri Bülent Kılıç tazminatsız işten çıkarıldı

Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:41

Güncelleme: 26.03.2024 - 16:41

2014 yılında dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından World Press Photo'yu kazanan ve Pulitzer'e aday gösterilen foto muhabir Bülent Kılıç, 22 yıldır çalıştığı Fransız haber ajansı AFP tarafından tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

"MUHASEBECİ ARKADAŞIMIN BİLE HABERİ YOKMUŞ"

AFP'nin kararını X platformundaki hesabından duyuran Kılıç, "Şahit olarak gösterdikleri muhasebeci arkadaşımın bile haberi yokmuş, yazık üzüldü" yazdı.

Şahit olarak gösterdikleri muhasebeci arkadaşımın bile haberi yokmuş, yazık üzüldü. — Bulent KILIC (@Kilicbil) March 26, 2024

"TAHMİN ETTİĞİM OLDU"

Kılıç, tazminatsız olarak işten çıkarıldığını şu paylaşımlarla anlattı:

"Bu sabah uyandım, önce güneşe dua etmek için balkona çıktım, vahşi hayvanların başlarına gelecekleri önceden sezdiği gibi bu sabahın her zamankinden daha sıradan olduğunu düşündüm. Kendimi görev süresi dolmuş bir asker gibi biraz daha motive etmek istedim nafile.

Mükemmelliğine inandığım kainat çok sıradandı, kendimi adeta bir film izler gibi izledim bu sabah. Ve tahmin ettiğim oldu tazminatsız işten kovuldum. Tam da her şey çok sıradan derken. Vahşi hayvanların içnine doğduğu gibi doğdu içime. Bugün 26 Mart 2024, boğazı geçiyorum."

Bu sabah uyandım, önce güneşe dua etmek için balkona çıktım, vahşi hayvanların başlarına gelecekleri önceden sezdiği gibi bu sabahın her zamankinden daha sıradan olduğunu düşündüm. Kendimi görev süresi dolmuş bir asker gibi biraz daha motive etmek istedim nafile. — Bulent KILIC (@Kilicbil) March 26, 2024

NE OLMUŞTU?

Kılıç 2014'te Time dergisi ve The Guardian gazetesi tarafından “Yılın En İyi Fotoğrafçısı” seçilmişti.

Tecrübeli foto muhabir, 2015'te Pulitzer ödüllerinin ''feature photography'' kategorisinde "Suriye-Türkiye sınırında, küçük Kürt kasabalarındaki IŞİD saldırılarından kaçan Kürtlerin etkileyici fotoğrafları için" aday gösterilmişti.