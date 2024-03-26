AFP foto muhabiri Bülent Kılıç tazminatsız işten çıkarıldı

AFP'de 22 yıldır çalışan ödüllü foto muhabiri Bülent Kılıç, tazminatsız olarak işten çıkarıldı. Kılıç, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.03.2024 - 16:41
AFP foto muhabiri Bülent Kılıç tazminatsız işten çıkarıldı
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2014 yılında dünyanın en prestijli fotoğraf yarışmalarından World Press Photo'yu kazanan ve Pulitzer'e aday gösterilen foto muhabir Bülent Kılıç, 22 yıldır çalıştığı Fransız haber ajansı AFP tarafından tazminatsız olarak işten çıkarıldı.

"MUHASEBECİ ARKADAŞIMIN BİLE HABERİ YOKMUŞ"

AFP'nin kararını X platformundaki hesabından duyuran Kılıç, "Şahit olarak gösterdikleri muhasebeci arkadaşımın bile haberi yokmuş, yazık üzüldü" yazdı.

"TAHMİN ETTİĞİM OLDU"

Kılıç, tazminatsız olarak işten çıkarıldığını şu paylaşımlarla anlattı:

"Bu sabah uyandım, önce güneşe dua etmek için balkona çıktım, vahşi hayvanların başlarına gelecekleri önceden sezdiği gibi bu sabahın her zamankinden daha sıradan olduğunu düşündüm. Kendimi görev süresi dolmuş bir asker gibi biraz daha motive etmek istedim nafile.

Mükemmelliğine inandığım kainat çok sıradandı, kendimi adeta bir film izler gibi izledim bu sabah. Ve tahmin ettiğim oldu tazminatsız işten kovuldum. Tam da her şey çok sıradan derken. Vahşi hayvanların içnine doğduğu gibi doğdu içime. Bugün 26 Mart 2024, boğazı geçiyorum."

NE OLMUŞTU?

Kılıç 2014'te Time dergisi ve The Guardian gazetesi tarafından “Yılın En İyi Fotoğrafçısı” seçilmişti.

Tecrübeli foto muhabir, 2015'te Pulitzer ödüllerinin ''feature photography'' kategorisinde "Suriye-Türkiye sınırında, küçük Kürt kasabalarındaki IŞİD saldırılarından kaçan Kürtlerin etkileyici fotoğrafları için" aday gösterilmişti.


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