AFP foto muhabiri Bülent Kılıç Taliban’ın saldırısına uğradı

21 Ekim 2021 Perşembe, 13:18

AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç, Afganistan’a giderek Taliban’ın hakim olduğu alanları görüntüledi.

Sık sık sokağa çıkarak eylem yapan kadınları görüntülemek isteyen Kılıç’a Taliban üyeleri saldırdı. O anlar bir kişinin kameralarına yansıdı.

Taliban members attacked journalists this morning, beating them with guns! https://t.co/OYdM1q5wGH — Bulent KILIC (@Kilicbil) October 21, 2021

İŞKENCEYLE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Taksim'de 27 Haziran'daki Onur Yürüyüşü'nü görüntülemek için alanda bulunan AFP muhabiri Bülent Kılıç da ters kelepçeyle gözaltına alınmıştı. Polisin, boğazına diziyle baskı uyguladığı Kılıç'ın, 'Nefes alamıyorum' diye seslendiği duyulmuştu. Kılıç’a yönelik müdahaleyi çok sayıda kurum ve gazeteci protesto etmişti.

Polisin sert müdahalesi ile gözaltına alınan Kılıç serbest bırakıldıktan sonra Twitter hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:

"Canıma kast edilmeye çalışıldı, nefesim kesilmek istendi, bana bunu yapandan, Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları, her ne ise, bu Dünya’da hangi mahkemeyse hesap soracağım, yaşadığım sürece bunun mahkemede hesabı verilecek. Ulu Divan’a kalmayacak.#NefesAlamıyorum #Pride2021"