AFP foto muhabiri Bülent Kılıç Taliban’ın saldırısına uğradı

AFP fotomuhabiri Bülent Kılıç, Afganistan’a giderek Taliban’ın hakim olduğu alanları görüntüledi.

Sık sık sokağa çıkarak eylem yapan kadınları görüntülemek isteyen Kılıç’a Taliban üyeleri saldırdı. O anlar bir kişinin kameralarına yansıdı.

Taliban members attacked journalists this morning, beating them with guns! https://t.co/OYdM1q5wGH