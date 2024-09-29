'Afrika değil Türkiye!': Kent Lokantası önündeki kuyruk gündem oldu

Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:01

Güncelleme: 29.09.2024 - 15:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantası şubelerinde yaşanan yoğunluk, yurttaşların nitelikli ve uygun fiyatla gıda ihtiyacına ulaşmakla ilgili sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor.

İBB'nin Fatih'teki şubesi önünde oluşan kuyruğu gören bir motorsiklet kullanıcısının “Afrika değil Türkiye” mesajıyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler de bu durumun yeni bir göstergesi oldu.

Görüntülerde şubenin önünde başlayan kuyruğun yan binalardaki işletmelerin önüne de taşacak şekilde kaldırım boyunca uzadığı görülüyor.

2022 yılında İBB tarafından şehrin pek çok noktasına Kent Lokantası açılmıştı. Bu konu 31 Mart seçimlerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP MKYK toplantısında da gündeme gelmiş ve bir MKYK üyesinin, "Kent Lokantaları" olduğunu söylediği aktarılmıştı. Bunun üzerine Erdoğan'ın ise kızdığı ve "Kent Lokantası'yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?" tepkisini gösterdiği ifade edilmişti.









