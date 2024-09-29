'Afrika değil Türkiye!': Kent Lokantası önündeki kuyruk gündem oldu

Fatih'teki Kent Lokantası şubesi önünde uzayan kuyruğun görüntüleri gündem oldu.

'Afrika değil Türkiye!': Kent Lokantası önündeki kuyruk gündem oldu
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.09.2024 - 15:01

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı Kent Lokantası şubelerinde yaşanan yoğunluk, yurttaşların nitelikli ve uygun fiyatla gıda ihtiyacına ulaşmakla ilgili sorunun büyüklüğünü ortaya koyuyor.    

İBB'nin Fatih'teki şubesi önünde oluşan kuyruğu gören bir motorsiklet kullanıcısının “Afrika değil Türkiye” mesajıyla sosyal medyada paylaştığı görüntüler de bu durumun yeni bir göstergesi oldu.

Görüntülerde şubenin önünde başlayan kuyruğun yan binalardaki işletmelerin önüne de taşacak şekilde kaldırım boyunca uzadığı görülüyor. 

2022 yılında İBB tarafından şehrin pek çok noktasına Kent Lokantası açılmıştı. Bu konu 31 Mart seçimlerinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AKP MKYK toplantısında da gündeme gelmiş ve bir MKYK üyesinin, "Kent Lokantaları" olduğunu söylediği aktarılmıştı. Bunun üzerine Erdoğan'ın ise kızdığı ve "Kent Lokantası'yla seçim mi kaybedilirmiş? Neden bu olur mu?" tepkisini gösterdiği ifade edilmişti. 




Etiketler: #kent lokantaları #Kent Lokantası #Ekrem İmamoğlu

İlgili Haberler

Yurttaşın Kent Lokantası kararı: Aç kaldığımız için buraya geliyoruz

Yurttaşın Kent Lokantası kararı: Aç kaldığımız için buraya geliyoruz
İmamoğlu, Sancaktepe’de Kent Lokantası açılışında konuştu: Açılan dava tam bir sefillik

İmamoğlu, Sancaktepe’de Kent Lokantası açılışında konuştu: Açılan dava tam bir sefillik
CHP’li belediyeler, Kent Lokantası ve Kent Market’i yaymayı hedefliyor

CHP’li belediyeler, Kent Lokantası ve Kent Market’i yaymayı hedefliyor
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler