Afrika'dan gelen toz bulutu, Bolu’da gökyüzünü kapladı

Afrika'dan gelen ‘toz taşınımı’ nedeniyle Bolu’da gökyüzünü toz bulutu kapladı.

DHA
Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:38
Afrika'dan gelen toz bulutu, Bolu’da gökyüzünü kapladı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu ‘toz taşınımı’ uyarısının ardından Afrika üzerinden Türkiye’ye gelen yoğun toz Bolu’da da etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinden kent merkezini kaplayan gri toz bulutunun olduğu görüldü. Bolu’nun yarın da hassas seviyede yoğun tozun etkisinde olması bekleniyor.

 

 

 


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