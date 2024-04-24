Afrika'dan gelen toz bulutu, Bolu’da gökyüzünü kapladı

Yayınlanma: 24.04.2024 - 17:38

Güncelleme: 24.04.2024 - 18:18

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu ‘toz taşınımı’ uyarısının ardından Afrika üzerinden Türkiye’ye gelen yoğun toz Bolu’da da etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinden kent merkezini kaplayan gri toz bulutunun olduğu görüldü. Bolu’nun yarın da hassas seviyede yoğun tozun etkisinde olması bekleniyor.