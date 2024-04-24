Afrika'dan gelen toz bulutu, Bolu’da gökyüzünü kapladı
Afrika'dan gelen ‘toz taşınımı’ nedeniyle Bolu’da gökyüzünü toz bulutu kapladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu ‘toz taşınımı’ uyarısının ardından Afrika üzerinden Türkiye’ye gelen yoğun toz Bolu’da da etkili oldu. Şehrin yüksek kesimlerinden kent merkezini kaplayan gri toz bulutunun olduğu görüldü. Bolu’nun yarın da hassas seviyede yoğun tozun etkisinde olması bekleniyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'ye yeni transferler: Rozeti Özel takacak
- Tartışmalar sonrası istifa etti! Yeni CEO eşi oldu
- Canlı yayında 'dolar' tartışması: Tansiyon yükseldi
- Yandaş ‘gazeteci’den tepki çeken çıkış
- Erdoğan ve Steinmeier'ın diyaloğu gündem oldu
- Mevduat hesaplarında yeni dönem
- 'Şu an Cumhur İttifakı'nda mısınız' sorusuna yanıt
- 'Müzakere edilmez!'
- Mehmet Ali Yılmaz evinde ölü bulundu!
- Mersin’de hasat erken başladı: Kilosu 45 TL