Afşin’e bağlı Koçovası köylüleri 20 yıldır su sıkıntısı çekiyor

05 Kasım 2021 Cuma, 04:00

Kahramanmaraş merkeze 102 kilometre uzaklıkta olan Afşin’e bağlı Koçovası köyünde 20 yıldır susuzluk sıkıntısı yaşayan yurttaşlar kimsenin seslerine kulak vermediğini söyledi.

Muhtar azası Bektaş Kıraç, yaz-kış fark etmeksizin hep susuz olduklarını dile getirerek suya hasret kaldıklarını söyledi. Kıraç, “Biz her zaman reziliz. Belediye geldi, saat taktı. Boş havadan dönüyor. Devlet bize su imkanı vermiyor. Muhtarımız ile beraber her yere başvuru yaptık. Fakat ilgilenen kimse yok. ‘Tamam’ diyorlar ama ses yok. Bizim köye su 15/20 yıl önce geldi. Muslukların bir gün aktığını görmedim. Binde bir geliyor, çok yetersiz. Biz sesimizi duyuramıyoruz, duymak istemiyorlar. Benim hayvanlarım olduğu için yayladan köye gidemiyorum. Hayvanlar susuzluktan ölecek. Eşlerimiz de şikâyetçi. Çamaşır makinesi, bulaşık makinesi var ama hiç biri çalışmıyor. Susuzluk bizi maddi manevi yıpratıyor” dedi.

‘KENDİ BAŞINIZIN ÇARESİNE BAKIN’

Koçovası köyünde yaşayan Salman Gökdoğan ise 2017/2018 yılları arasında köylünün kendi imkanı ile çektiği suya belediyenin sayaç taktığını söyledi. Gökdoğan, “Zaten yetersiz olan su artık kurumaya başladı ve bu sene tamamen kesildi. Şu anda köylülerden birisinin tarlasına vurdurduğu sondaj kuyusunu, günde bir iki saat köylüye açarak su ihtiyacımız karşılanıyor. Bu içilen suyun temiz olup olmadığı dahi bilinmiyor. Yıl olmuş 2021, biz suya hasretiz. Cenazemiz olduğunda bile yüzümüzü yıkayacak suyu bulamıyoruz. Köy heyeti GASKİ müdürünü köy ortamına getirip durumu anlatıyorlar, müdürün verdiği cevap ‘kendi başınızın çaresine bakın’ oluyor. Yetkililerden bir çare istiyoruz. Tek isteğimiz köyümüze suyun gelmesi” dedi.