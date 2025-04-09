Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'li Meclis Üyesi'ni dışarı attırdı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'li Meclis Üyesi Mahmut Ekici, meclis toplantısında söz hakkı almadan konuşunca görevlileri çağırarak dışarı attırdı.
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, AKP'li Meclis Üyesi Mahmut Ekici'nin söz hakkı almadan konuşmasına müdahale etmesi üzerine Ekici'yi salondan dışarı attırdı.
Sosyal medyada yer alan videoda Köksal'ın ''Size söz hakkı vermedim'' sözleriyle zabıtayı salona çağırdığı ve Ekici'nin dışarı çıkarıldığı görüldü.
Etiketler: #Burcu Köksal #AKP
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