CHP'li Burcu Köksal, vekillik görevini MHP'li Halil İbrahim Baykara'ya verdi!

Afyonkarahisar Belediye Başkanı CHP'li Burcu Köksal, Ankara'daki temasları nedeniyle kentten ayrılırken başkan vekilliği görevini MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya verdi.

CHP'li Burcu Köksal, vekillik görevini MHP'li Halil İbrahim Baykara'ya verdi!
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 14.03.2025 - 15:39

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, bugün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ev sahipliğinde düzenlenecek 'Mor Mikrofon' panelinde konuşma yapacak. Başkan Köksal, Ankara'daki programı dolayısıyla başkan vekilliği görevini MHP'li Belediye Meclis Üyesi Halil İbrahim Baykara'ya devretti.

"BENİM İÇİN ŞEREFTİR"

Halil İbrahim Baykara, kendisine bu görevin verilmesinden şeref duyduğunu belirterek, "Burcu Hanım bana güvenmiş. Ben de görevimi heba etmeden devam ediyorum. Afyonkarahisar'a ve Afyonluya görev yapmak, hizmet etmek benim için şereftir. Bu fırsatı şahsıma tanıdığı için Burcu Hanıma da güveninden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.


Etiketler: #afyonkarahisar #Burcu Köksal #MHP #vekil

İlgili Haberler

‘DEM Partililerin olduğu mitingde olmam’ demişti: Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap

‘DEM Partililerin olduğu mitingde olmam’ demişti: Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap
Burcu Köksal, kayyum karşıtı protestolara neden katılmadığını 'açıkladı': 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'

Burcu Köksal, kayyum karşıtı protestolara neden katılmadığını 'açıkladı': 'Atatürk ile Cumhuriyet ile bayrak ile...'
Burcu Köksal'dan 'Esenyurt' açıklaması: Nerede ne zaman olacağımı ben bilirim

Burcu Köksal'dan 'Esenyurt' açıklaması: Nerede ne zaman olacağımı ben bilirim
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler