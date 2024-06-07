Valilik ifadeye çağırmıştı... Burcu Köksal'dan yabancı uyrukluya ruhsat açıklaması

Afyonkarahisar Valiliği tarafından ifadeye çağırılan CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal, Iraklı kişinin herhangi bir ruhsat talebi olmadığını ve yapılan işlemin hukuka uygun olduğunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2024 - 10:24
Valilik ifadeye çağırmıştı... Burcu Köksal'dan yabancı uyrukluya ruhsat açıklaması
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Afyonkarahisar Valiliği dün, CHP'li Belediye Başkanı Burcu Köksal'ı, "Irak uyruklu bir kişinin spor salonu açma talebi ile ilgili belediyenin istediği evrakları tamamlamasına rağmen Burcu Köksal'ın ruhsat vermediği"  iddiasıyla ifadeye çağırdı. 

Köksal, konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"YAPTIĞIMIZ İŞLEM TAMAMEN HUKUKA UYGUN"

Köksal, şu ifadeleri kullandı: 

 “Iraklı bir kişinin işletmiş olduğu kanuna aykırı, ruhsatsız olarak işlettiği bir işletme belediyemiz tarafından mühürlendi. Bunun üzerine de valilik tarafından bahse konu olan yazı tarafımıza gönderildi. Yaptığımız kayıtlarda, incelemelerde, tetkiklerde belediye kayıtlarımızda Iraklı kişiye ait herhangi bir ruhsat talebinin bulunmadığı tespit edilmiştir. Yani bizim yaptığımız işlem tamamen hukuka uygun kanuni bir işlemdir.

"VALİNİN BİLGİSİ DAHİLİNDE OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Çünkü yazının altında vali yardımcısının ismi ve imzası var. Kendisiyle seçimden sonra da diyalog kurduk. Bununla ilgili ben böyle bir yazınının kendisinin bilgisi dahilinde olmadan gönderildiğini düşünüyorum. Çünkü Vali Hanım beni arayıp, ‘Bir vatandaşın böyle bir iddiası var, böyle şeyler söylüyor. Bununla ilgili nedir işin aslı?’ diye bana bir telefonla sorabilirdi diye düşünüyorum"


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