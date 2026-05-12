Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi, son dönemde yaşanan siyasi gelişmeler ve parti geçişleriyle yeniden gündeme geldi. Meclis aritmetiği tartışma konusu olurken gözler çoğunluk dengesine çevrildi. Peki, Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nde çoğunluk hangi partide? Afyonkarahisar Belediyesi meclis üyesi dağılımı...
AFYONKARAHİSAR BELEDİYESİ MECLİS ÜYESİ DAĞILIMI NASIL?
Afyonkarahisar Belediyesi Meclisi’nin mevcut yapısı, son yerel seçim sonuçlarına göre şekillenmiş durumda. Açıklanan bilgilere göre meclisteki sandalye dağılımı şu şekilde:
CHP: 23 üye
AKP: 12 üye
MHP: 2 üye