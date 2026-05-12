Trump eleştirisi pahalıya patladı: Avustralyalı müzisyen ABD’ye alınmadı

Avustralyalı elektronik müzik sanatçısı Keli Holiday, ABD’ye yeniden girişine izin verilmemesi nedeniyle Kuzey Amerika turnesini yarıda kesmek zorunda kaldı.

Olayın ardından gözler, sevgilisi Abbie Chatfield’ın geçen yıl Donald Trump hakkında yaptığı tartışmalı sosyal medya paylaşımına çevrildi.

Elektronik müzik ikilisi Peking Duk üyelerinden biri olarak tanınan Keli Holiday, gerçek adıyla Adam Hyde, ABD’de verdiği konserlerin ardından Kanada’nın Toronto kentine geçti.

Ancak sanatçı, geçen cuma günü New York’taki konseri için ABD’ye dönmek isterken sınırda durdurulduğunu açıkladı.

Holiday, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gerekli vize belgelerine sahip olmasına rağmen Kanada sınırında gözaltında tutulduğunu belirtti.

Sanatçı paylaşımında, “Tüm gün Kanada sınırında tutulduktan sonra ABD’ye yeniden girişim reddedildi. Gerekli vize belgelerim eksiksizdi. Ben de durumun nedenini anlamaya çalışıyorum” ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından sanatçının turnesini yarıda bırakarak Avustralya’ya döndüğü doğrulandı.

PAYLAŞIM İÇİN ÖZÜR GELDİ

Olay sonrası kamuoyunda, Holiday’nin ABD’ye alınmamasının sevgilisi Abbie Chatfield’ın geçen yıl yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla bağlantılı olabileceği yönünde yorumlar yapıldı.

Podcast yayıncısı ve televizyon sunucusu olan Chatfield, salı günü yayımladığı videoda, 2025 yılında Donald Trump hakkında yaptığı paylaşım nedeniyle özür diledi.

Söz konusu videoda Chatfield, 2024 yılında UnitedHealthcare CEO’su Brian Thompson’ın öldürülmesiyle suçlanan Luigi Mangione hakkında konuşmuştu. Mangione’nin yıl içinde federal ve eyalet mahkemelerinde yargılanması bekleniyor.

Chatfield, eski paylaşımının yanlış yorumlandığını savunarak, Donald Trump’a yönelik herhangi bir siyasi şiddet çağrısında bulunmadığını söyledi.

“Bir yıl önce paylaştığım video bugün yeniden karşıma çıktı” diyen Chatfield, Holiday’nin söz konusu videodan haberdar olmadığını da vurguladı.

ABD makamları, Holiday’nin ülkeye alınmamasıyla ilgili net bir gerekçe açıklamadı.

Olay, ABD yönetiminin son dönemde yabancı ziyaretçilerin sosyal medya geçmişini incelemeye yönelik yeni uygulama hazırlıklarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

ABD’de önerilen yeni düzenlemeler kapsamında, ülkeye giriş yapmak isteyen yabancı ziyaretçilerden son beş yıllık sosyal medya geçmişlerinin talep edilmesi planlanıyor.