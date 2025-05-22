Cumhuriyet Gazetesi Logo
Afyonkarahisar'da kaza: AKP'li eski vekil ölümden döndü

Afyonkarahisar'da kaza: AKP'li eski vekil ölümden döndü

22.05.2025 18:41:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Afyonkarahisar'da kaza: AKP'li eski vekil ölümden döndü

AKP'li Eski İzmir Milletvekili İlknur Denizli, eşi ile Afyonkarahisar'da geçirdiği kazasında yaralandı.

Kaza, Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Yavuz Denizli idaresindeki 35 YD 015 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada AKP Eski İzmir Milletvekili İlknur Deniz ve eşi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İlgili Konular: #AKP #kaza #trafik kazası

İlgili Haberler

AKP Meclis’e sundu: Trafik cezalarına dev zam geliyor!
AKP Meclis’e sundu: Trafik cezalarına dev zam geliyor! AKP, trafik cezalarının artırılmasını öngören yasa teklifini tamamladı. Teklifte, özellikle kazalarda olay yerinden ayrılanlara yönelik daha ağır yaptırımlar öne çıkıyor. Sürücü davranışlarını düzeltmeye yönelik birçok yeni düzenleme gündeme geliyor.
Tatil beldesi Bodrum yeni sezonda da inşaat, susuzluk, trafik sorunlarıyla boğuşacak: İnşaat turizmi baltaladı
Tatil beldesi Bodrum yeni sezonda da inşaat, susuzluk, trafik sorunlarıyla boğuşacak: İnşaat turizmi baltaladı Bir yıllık Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, lokomotifin yeniden turizm olması için master plan hazırladıklarını açıkladı.
Dilan Polat ve Engin Polat trafik kazası geçirdi: 'Ölümden döndük!'
Dilan Polat ve Engin Polat trafik kazası geçirdi: 'Ölümden döndük!' "Kara para aklama", "vergi kaçırma" gibi çok sayıda suçtan yargılanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat trafik kazası geçirdi.