Afyonkarahisar'da kaza: AKP'li eski vekil ölümden döndü

Kaza, Emirdağ ilçesi Gömü beldesi yakınlarında meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 61 yaşındaki Yavuz Denizli idaresindeki 35 YD 015 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kazada AKP Eski İzmir Milletvekili İlknur Deniz ve eşi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.