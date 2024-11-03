Afyonkarahisar'da 13 araçlık zincirleme kaza: 22 kişi yaralandı!

Afyonkarahisar-İzmir karayolunda, Karahisar Tüneli çıkışında 13 aracın karıştığı zincirleme kazada 1'ii ağır, 22 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 13 araçlık zincirleme kaza: 22 kişi yaralandı!
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DHA
Yayınlanma: 03.11.2024 - 15:25

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Afyonkarahisar-İzmir karayolu üzerindeki Karahisar Tüneli'nin çıkışında meydana geldi.

İ.T. yönetimindeki 34 ZVV 18, E.S. idaresindeki 06 BSP 583 ve İ.S. kontrolündeki 03 L 0530 plakalı araç zincirleme kazaya karışıp, bariyerlere çarptı.

Tünelden çıkan 10 araç da kazaya karıştı. Kazada 22 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan 20'si tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tedavisi süren 2 yaralıdan 1’inin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.


Etiketler: #afyonkarahisar #kaza #zincirleme kaza

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