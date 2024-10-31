Diyarbakır’da zincirleme kaza: 15'i öğretmen, 17 yaralı!
Diyarbakır'da kamyonet, otomobil ve öğretmenleri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada, 15’i öğretmen 17 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır'ın Sur ilçesi kırsal Doğanlı Mahallesi mevkiinde meydana geldi.
Süt taşımacılığı yapan Z.T. idaresindeki 21 ALL 488 plakalı kamyonet ile sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 34 FJS 69 plakalı otomobil çarpıştı. Arkadan gelen İ.T. idaresindeki 21 AGC 159 plakalı servis minibüsü de kamyonete çarptı.
15'İ ÖĞRETMEN 17 KİŞİ YARALANDI
Çarpmanın etkisiyle araçlar yol kenarına savruldu. Kazada kamyonet ve minibüs sürücüleri ile minibüsteki 15 öğretmen yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazada kamyonet sürücüsü Z.T. ile minibüs sürücüsü İ.T.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Etiketler: #diyarbakır #trafik kazası
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