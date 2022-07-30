Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobille çarptığı oğlu öldü
Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobiliyle çarptığı 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.
Afyonkarahisar'da H.S. (39) idaresindeki 03 AAC 713 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halindeyken önüne çıkan çocuğu Y.S'ye (8) çarptı.
Ağır yaralanan Y.S, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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