Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobille çarptığı oğlu öldü

Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobiliyle çarptığı 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti.

AA
30 Temmuz 2022 Cumartesi, 16:46
Afyonkarahisar'da bir kişinin otomobille çarptığı oğlu öldü
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Afyonkarahisar'da H.S. (39) idaresindeki 03 AAC 713 plakalı otomobil, Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde seyir halindeyken önüne çıkan çocuğu Y.S'ye (8) çarptı.

Ağır yaralanan Y.S, kaldırıldığı Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde (AFSÜ) müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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