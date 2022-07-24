Cem Yılmaz'dan 'trafik kazası' açıklaması
Ünlü komedyen ve sinemacı Cem Yılmaz, Bodrum'da geçirdiği trafik kazasıyla ilgili açıklama yayımladı.
Ünlü komedyen Cem Yılmaz, önceki gece Bodrum'da kaza yaptı. Snob Magazin'de yer alan habere göre, Yılmaz, bir taksiyle çarpıştı. Komedyenin Mercedes model aracında hasar oluştu. Kazadan yara almayan Yılmaz, daha sonra taksi şoförüyle tutanak tuttu.
Yaşanan kazayla ilgili çıkan haberlerin ardından ise ünlü komedyen sosyal medyadan açıklama yayımladı. Cem Yılmaz kazanın 10 gün önce yaşandığını açıkladı.
Akşam saatlerinde Twitter hesabından açıklama yapan Cem Yılmaz şu ifadeleri kullandı:
"10 gün önce bir taksici arkadaşla çarpıştık… Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile, neredeyse kazayı unuttuk… Sağolsun eş dost telaş yapmış 'ölümden döndü' haberi görünce… Ölümden dönen mi var :) elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum teşekkürler"
10 gün önce bi taksici arkadaşla çarpıştık…Arabalar servisten çıktı hasarı onarıldı bile , neredeyse kazayı unuttuk…Sagolsun eş dost telaş yapmış “ölümden döndü “ haberi görünce…ölümden dönen mi var :) elbette ölümden dönmedim direk o yolda ilerliyorum tesekkürler ??— Cem Yılmaz (@CMYLMZ) July 24, 2022
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