Trafikte eğitim şart!

25 Temmuz 2022 Pazartesi, 04:00

Eğitimdeki eksiklikler sadece okullarda değil hayatın birçok alanında kendini hissettiriyor. Elbette trafik de bunlardan biri. Üstelik trafikte bilgi eksikliği ve kural tanımazlık birçok kişinin de hayatına mal oluyor.

Geçen hafta Çorum’da “freni patlayan” kamyon, kaldırımda yürüyen iki kişinin ölümüne sebep oldu. Üzerinde vinç tertibatı bulunan bu kamyonun ne kadar hızlı olduğunu EDS kamera görüntülerinden izleyebilirsiniz. Bu kadar hızlı olmasının sebebi frenin patlaması değil, zaten fren patlaması diye bir olay da yok. Büyük ihtimalle bakımsız fren sisteminin bu ağırlıktaki bir aracı durdurmaya gücünün yetmemesi, öncesinde sürücünün freni yanlış kullanarak aşırı ısıtması ve balataların durdurma işlevini yerine getirememesi sonucunda iki kişi hayatını kaybetti. Eğer kamyon sürücüsü yeterince bilgili ve taşıt aracı kullanmanın ne kadar ciddi bir sorumluluk olduğunu içselleştirmiş olsaydı, bu kaza gerçekleşmezdi. Tabii bu da ancak ciddi eğitimle sağlanabilir.

Bir başka vahim durumsa “direksiyon eğitmenleri” tarafında yaşanıyor. Nasıl bir eğitim aldıkları bilinmeyen, büyük olasılıkla “Yıllardır araç kullanıyorum, kaza da yapmadım, eğitim verip para kazanayım” diye düşünen bazı vatandaşların verdiği eğitimler. Sosyal medyada videolar da paylaşan bazı sözde eğitmenlerin, örneğin otomobili tek elle kullanma eğitimi vermeleri başlı başına rezalet. Elbette sürücü eğitmenlerinin hepsi böyle değil, taşıt aracı kullanmanın doğru tekniklerini öğretenleri tenzih ediyorum; ancak öyle videolarla karşılaştım ki ne oturma pozisyonu ne direksiyon tutuş ne de fren yapma teknikleri doğru anlatılıyor. Doğal olarak bu yanlış bilgileri doğru kabul ederek yollara çıkan sürücüler de hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye atıyor. Yıllardır araç kullananların hatalarını düzeltmek oldukça zor, bari yollara yeni çıkacak sürücüleri doğru bilgilerle donatalım. Bir ülkenin gelişmişlik seviyesi trafiğinden ve kaldırım yüksekliğinden belli olur. Biz ikisinde de hayal ettiğimiz yerde değiliz; böyle giderse de olamayacağız.