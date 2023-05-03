Afyonkarahisar’da bir temel atma skandalı daha: Raylı sistem temeli göstermelik çıktı!

Yayınlanma: 03.05.2023 - 21:24

Güncelleme: 03.05.2023 - 21:29

Afyonkarahisar’da raylı sistemler projesi kapsamında “Afray” adlı projenin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Söz konusu törene, İl Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Mehmet Karakaş, AKP Milletvekilleri Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunuseven katıldı.

Cumhuriyet söz konusu temelin görüntülerine ulaştı. AKP heyetinin yaptığı törenin ardından temelin göstermelik olduğu ve toprağa beton döküldüğü görüldü.

"4 METRE KADAR BETONDAN İBARET"

CHP Afyonkarahisar İl Gençlik Kolları Başkanı Caner Peynirci, “Bugün Afyonkarahisar Valisi ve AKP heyeti Afray projesinin temel atma töreni gerçekleştirdi. Ancak atılan temel 4 metre kadar bir betondan ibaret. Yerel seçim vaatleri arasında bu proje vardı. Yıllardır yapmadılar şimdi halkımızı kandırmaya yönelik, siyasi şovdan ibaret olan bir temel atma töreni gerçekleştiriyorlar. Seçime sayılı günler var. Bu iktidardan kurtulmanın ne kadar elzem olduğunu bir kez daha görmüş olduk” dedi.