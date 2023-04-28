CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:51

Güncelleme: 28.04.2023 - 16:51

Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Afyonkarahisar milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi...

CHP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Burcu Köksal





Fatih Aydın





Abidin Yağcı





Ali Arıkan





İbrahim Kadıoğlu





Anıl Halis Akar



