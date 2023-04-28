CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Afyonkarahisar milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28.04.2023 - 16:51
CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!
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Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Afyonkarahisar milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi...

CHP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Burcu Köksal


Fatih Aydın


Abidin Yağcı


Ali Arıkan


İbrahim Kadıoğlu


Anıl Halis Akar



Milletvekili afyonkarahisar CHP

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