CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? 2023 CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde CHP'nin Afyonkarahisar milletvekilleri listesi yayımlandı. Peki, CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi!
Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Yoğun geçen mesainin ardından, CHP'nin Afyonkarahisar milletvekili adayları açıklandı. Yurttaşlar, CHP Afyonkarahisar milletvekili adaylarının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları kim? CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi! İşte, CHP Afyonkarahisar milletvekili adayları tam listesi...
CHP AFYONKARAHİSAR MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Burcu Köksal
Fatih Aydın
Abidin Yağcı
Ali Arıkan
İbrahim Kadıoğlu
Anıl Halis Akar
Resmi İlanlar
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