Afyonkarahisar'da çıkan yangın 12 saattir sürüyor

Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde orman ürünleri üretimi yapan bir fabrikanın deposunda çıkan yangın 12 saattir devam ediyor. Yangına 54 ekip ve 149 personel müdahale ediyor.

Afyonkarahisar'da çıkan yangın 12 saattir sürüyor
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:11

Afyonkarahisar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, 26 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 7 arazöz ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 4 TOMA ile müdahale ediliyor. Yangının büyüklüğü nedeniyle ilçelerden ve beldelerden de takviye ekipler sevk edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yangın ihbarının ardından ekiplerin sevk edildiğini belirterek, "Şu anda olay yerinde 40 itfaiye aracı, 7 arazöz ve 4 TOMA bulunuyor. Yangının, içerideki ahşap ve suntanın fazlalığı nedeniyle büyüdüğünü görüyoruz. Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Olay yerine 2 ambulans ve 6 sağlık personeli de tedbir amaçlı sevk edilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.


Etiketler: #afyonkarahisar #Yangın

İlgili Haberler

Siirt'te 10 katlı binada korkutan yangın: 20 kişi hastaneye kaldırıldı!

Siirt'te 10 katlı binada korkutan yangın: 20 kişi hastaneye kaldırıldı!
Son Dakika... Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Son Dakika... Afyonkarahisar'da fabrika yangını: Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi
İstanbul Kartal'da panik anları! Yangın merdiveni tadilatı sırasında 5 katlı otelde yangın çıktı

İstanbul Kartal'da panik anları! Yangın merdiveni tadilatı sırasında 5 katlı otelde yangın çıktı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler