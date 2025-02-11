Afyonkarahisar'da çıkan yangın 12 saattir sürüyor

Yayınlanma: 11.02.2025 - 10:11

Güncelleme: 11.02.2025 - 10:11

Afyonkarahisar'da henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangına, 26 itfaiye aracı, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 7 arazöz ve Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait 4 TOMA ile müdahale ediliyor. Yangının büyüklüğü nedeniyle ilçelerden ve beldelerden de takviye ekipler sevk edildi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, yangın ihbarının ardından ekiplerin sevk edildiğini belirterek, "Şu anda olay yerinde 40 itfaiye aracı, 7 arazöz ve 4 TOMA bulunuyor. Yangının, içerideki ahşap ve suntanın fazlalığı nedeniyle büyüdüğünü görüyoruz. Söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor" dedi.

Olay yerine 2 ambulans ve 6 sağlık personeli de tedbir amaçlı sevk edilirken, ekipler yangını kontrol altına almak için yoğun çaba harcıyor.