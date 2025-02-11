Siirt'te 10 katlı binada korkutan yangın: 20 kişi hastaneye kaldırıldı!
Kurtalan ilçesinde 10 katlı binada çıkan yangında apartmandakiler itfaiye merdivenleri ve nakliye asansörleriyle tahliye edildi. Dumandan etkilenen 20 kişi hastanelere sevk edildi. Yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını belirten Vali Kemal Kızılkaya, "Yoğun dumandan etkilenen 20 vatandaşımız hastanemizde, tedavileri devam ediyor" dedi.
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Garzan Mahallesi Kervan Caddesi’nde bulunan 10 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Dumanların çıktığı katlardaki dairelerde mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin sepetli merdiveniyle tahliye edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre 20 kişi dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldı.
VALİ'DEN AÇIKLAMA
Yangın ile ilgili açıklamada bulunan Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, yangının ilk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığını belirterek, şunları kaydetti:
"Saatin yarım olduğu vakitte Kurtalan ilçemizde 10 katlı, 20 daireli Yıldırım Apartmanı'nda yangın çıktı. İhbar alındıktan sonra AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerimiz ve biz olay yerine intikal ettik. Şu anda ilk bilgilere göre içeride kimse kalmadı. 10 katlı apartmanın 17 dairesinde vatandaşlarımız ikamet ediyordu. Diğer dairelerin boş olduğu söylendi. Bütün daireler kontrol edildi. Yoğun dumandan etkilenen 20 vatandaşımız hastanemizde şu anda. Hastaneden aldığımız bilgilere göre yaralıların durumları iyi. Sağlık tedavileri devam ediyor. Ben bütün Kurtalanlı ve Siirtli hemşehrilerimize geçmiş olsun diyorum. Rabbim beterinden saklasın. Herhangi bir can kaybının olmaması bizim için şu anda en büyük tesellidir. İlk belirlemelere göre elektrik panosu kontağından kaynaklı çıkan bir yangın olduğu söylendi. Fakat, detaylı bilgi yangın raporu çıktığında bize ulaşmış olacak."
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