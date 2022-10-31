Malatya'da hafif ticari araç devrildi: Tüm meyveler yola savruldu...

31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:58

Karapınar Mahallesi yakınlarında, 31 Ekim Pazartesi öğle saatlerinde; Nevzat Çatı’nın kontrolünü yitirdiği 44 LP 209 plakalı hafif ticari araç, şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Nevzat Çatı ile yanındaki eşi Durdane Çatı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından araçtan çıkarılan Çatı çifti, ilk müdahalelerinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

KURTARILAMADILAR

Tedaviye alınan yaralılardan Durdane Çatı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Nevzat Çatı’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.