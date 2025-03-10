Afyonkarahisar'da 'el şakası' kavgasında kan aktı: 6 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde el şakası yüzünden çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'da 'el şakası' kavgasında kan aktı: 6 kişi yaralandı
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AA
Yayınlanma: 10.03.2025 - 17:40

İlçenin Cuma Mahallesi Helvacıları sokakta, Ü.C. (18) ile İ.D. arasında el şakası yüzünden tartışma çıktı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ü.C, İ.D.'yi tüfekle vurdu. Saçmalardan çevredeki H.H.D. (41), O.İ. (53), T.S. (27) H.A. (42) ve A.B. (64) yaralandı.

Olay sonrası kaçan Ü.C. evinin yakınlarında yakalandı. Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Etiketler: #kavga #afyonkarahisar

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