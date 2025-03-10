İzmir'de 'yan bakma' kavgasında kan aktı: 1 ölü, 2 yaralı!

Yayınlanma: 10.03.2025 - 08:11

Güncelleme: 10.03.2025 - 08:14

Olay, akşam saatlerinde Efeler Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki gerginlik kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında İsmail Kaan Demirbaş ve 2 kişi aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kaldı. Bıçaklı saldırganlar olay yerinden kaçarken, kavgayı gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

23 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Demirbaş’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayda hafif şekilde yaralanan 2 kişi ise tedavilerinin ardından Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü. Demirbaş'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CİNAYET ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

İzmir'in Buca ilçesinde, iki grup arasında 'Yan bakma' nedeniyle çıkan ve İsmail Kaan Demirbaş’ın (23) yaşamını yitirdiği bıçaklı kavga ile ilgili polis ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada cinayet şüphelisi C.K.Ö. (20), kısa sürede yakalandı. Gözaltına alınan C.K.Ö., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.