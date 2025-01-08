Afyonkarahisar'da erkek vahşeti: Önce kadını katletti, ardından intihar etti

Afyonkarahisar’da hastanede tartıştığı kadını silahla öldürdükten sonra aynı silahla kendini vuran erkek, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayda hayatını kaybeden kadının nişanlı olduğu ve şubat ayında evleneceği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da erkek vahşeti: Önce kadını katletti, ardından intihar etti
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İHA
Yayınlanma: 08.01.2025 - 10:41

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde, Mustafa Akbuğa (51) kantinde çalışan ve aralarında ilişki bulunduğu iddia edilen Derya Kozak (37) ile tartıştı.

KADIN KURTARILAMADI

Yanındaki tabancayla kadını vuran Akbuğa, daha sonra aynı silahla kendini vurdu. Derya Kozak yaşamını yitirirken, ağır yaralanan Akbuğa ise aynı hastanede tedavi altına alındı.

Hastane yoğun bakımında tedavisi devam eden Akbuğa da sabaha karşı hayatını kaybetti.

KATİL DE HAYATINI KAYBETTİ

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturma devam ediyor.

Öte yandan, hastanedeki işlemlerinin ardından kadının cenazesi ailesine teslim edildi. Antalya’da toprağa verilecek olan Kozak’ın nişanlı olduğu ve şubatta evleneceği öğrenildi.


Etiketler: #afyonkarahisar

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