Depreme dayanıksız hastanenin demir otoparkı para için yıkılıyor

Yayınlanma: 07.01.2025 - 14:20

Güncelleme: 07.01.2025 - 14:20

İzmir’in Konak ilçesi Basmane semtinde bulunan İzmir Eğitim Diş Hastanesi’nin otoparkı altında tarihi eser olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alındı. Mülkiyeti Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait olan ve memurların kullandığı 3 katlı demirden yapılmış olan otoparkın 3 milyon TL ihaleyle verilerek yıkılmak istenmesine sağlıkçılar tepki gösterdi. Birlik Sağlık Sen çağrısıyla otoparkın önünde toplanan sağlıkçılar “Otopark hakkımız söke söke alırız” ve “Otopark hakkıma dokunma” sloganları attı. Otoparkın para için söküleceğine dikkat çeken Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, hastane binasının depreme dayanıksız olduğunu ve önce onun yıkılması gerektiğini söyledi. Hastanenin FETÖ’den kapatılan Şifa Hastanesi'nden dönüştürülerek devlet hastanesi olduğuna dikkat çeken Doğruyol, “Bu hastane ve otoparkı Sağlık Bakanlığında olması gerekirken Vakıflar Bölge Müdürlüğü ait olması doğru değil. Otoparkın yanındaki hastane depreme dayanıksız. Hastanenin bloklar arasındaki açıklık görülüyor. Depreme dayanıksız olan hastane yıkılıp başka yere taşınana kadar otoparkı memurlarımız kullanmalıdır. FETÖ’nün yıllarca kullandığı otoparkın memur kullanınca yıkılmasını asla kabul etmiyoruz” dedi.

"50 MİLYONA YAPAMAZSINIZ"

10 yıl önce ‘altında tarihi eser var’ diye anıtlar kurulunun başvurusuyla yıkılmasıyla ilgili mahkeme kararı olduğunu ancak FETÖ’nün hastanesi faaliyetteyken mahkeme kararının uygulanmadığını belirten Doğruyol, “Onlar kullanırken hiçbir sıkıntı yokken şu an devlet memurları kullanırken her 3-4 ayda bir ‘otoparkı yıkacağız, otoparkı satacağız’ deniliyor. Bloklar arasındaki açıklık her geçen gün büyüyerek devam ediyor. Yarın bir deprem olsa bu binanın ne olacağı meçhul. İçinde çalışanlarımız da hastalarımızla birlikte ne olacağımız meçhul. Binayı yenileyecek olan Vakıflar Bölge Müdürlüğü ama bina yerine otoparkla uğraşıyor. Bizim kulağımıza gelen bilgilere göre 3 milyon TL civarındaki bir parayla ihalenin verilmiş. 50 milyonu yapamayacağınız bu demir otoparkı, 3 milyona ihaleyi vermekle nedir? Bulunduğumuz bölge Basmane ve yolun kenarına araç konulmuyor. memur arkadaşlarımız otoparka bugün abone olsa 2,5-3 milyondur. Buradan satacağınız 3-5 milyonluk demirin hesabını mı yapıyorsunuz?” ifadelerini kullandı.

"BU BÖLGEDE OTOPARK BULUNAMAZ"

Anıtlar Kurulu’na “Türkiye'nin her yerinde tarihi eseri çıkardığınız da bu otoparkın altında tarihi eser mi kaldı?” diye soran Doğruyo, “İhaleyi de normal bir vatandaşa vermişler. İhale normalde, kamu mallarının Makine Kimya’ya gitmesi gerekiyor. burada da bir sıkıntı var. Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Genel Müdürlüğü sormuş. Genel Müdürlü de ‘satın, ihaleye verin’ demiş ve ihaleye vermişler. 3-5 milyonluk demir parasına kimse kalmaz, devlet hiç kalmamalı. Otoparkla ilgili çalışan arkadaşlarımızı kimse mağdur edemez, etmemelidir. Buna çözüm bulmalıdır. Çünkü iki dudaklarının arasından çıkacak bir cümle ile bu çözülür, otopark çalışmaya devam eder. Böyle bir otopark bu bölgede bulunamaz, bunun nimetini herkes biliyor. Bunu bilmeyenler sadece bürokratlarımız. Bu hastane ve otoparkı sağlık Bakanlığında olması gerekirken Vakıflar Bölge Müdürlüğü nedir. Hastane boşaltılır onun arsasında vakıflar Bölge Müdürlüğü ya da milli emlak el koyar. Ama hastane çalışırken bu otoparkta bu hastanede Sağlık Bakanlığının uhdesinde olması gerekir” diye konuştu.

“OTOPARK YIKILMAK İSTENİRSE KENDİMİ BURADA ZİNCİRLEYECEĞİM”

Otoparkın yıkıldığında alanın hiçbir şekilde değerlendirilmeyeceğini öne süren Doğruyol, “Boş bir alan olarak kalacak. Eğer Kültür ve Turizm Bakanlığı, Anıtlar Kurulu ‘Otoparkı yıkın, biz ertesi gün orada kazı yapacağız’ diyorsa bugün boşaltalım. İddia ediyorum ki hiçbir şekilde burada kazı yapılamaz. Çünkü Basmane bölgesinin her yeri zaten tarihi eser. Memleketin her yerini kazdınız da İzmir Diş Hastanesindeki otoparkın altı kaldı? Böyle bir şey olamaz, bu kamu zararını engellemekle yetkililerimiz mükelleftir. Otopark yıkım aşamasına gelse, bunu herhalde 2.5-3 ayda anca kaldırırlar. Diyelim ki bir ayda kaldırsınlar. Bunun sökümü, gürültüsü, İzmir'in merkezinde olması, bu merkezden kamyonlarla demirlerin taşınması bunlar ayrı bir sıkıntı. Depreme dayanıksız olan hastane boşalana kadar bu otoparka lütfen dokunmayın. Bu otopark yıkılamaz, yarın yıkım başlarsa ben kendi şansımı buraya zincirleyeceğim” dedi.