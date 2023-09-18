Afyonkarahisar'da feci kaza... 5 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da kontrolden çıkarak takla atan kamyonette 5 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesine bağlı Göynük köyü yakınlarında K.C. idaresindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Savrulan araç takla atarak durabildi. Kaza sonrası çevredekilerin ihbarı ile bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü ile S.Ç., E.B., S.C. ve H.Ç.’yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı.
Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.
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