Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski asker G.A.'yı ilçe merkezinde yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Soylu’nun sağ kolu Çataklı'ya yeni görev!
- Şeyh öldü, 'gavs' kavgası başladı
- Kaymakam hakkında tutuklama kararı!
- Menzil ve FETÖ
- 'Şeyh'in büyük oğlu kendi yolunu çizdi!
- Ayrılırken tozu duman katan 3 burç
- Öğretmenlere 'sala' nöbeti
- MHP'den 'kız okulları' açıklaması
- Celal Ülgen'den Yanardağ uyarısı
- O iller sıcaklık rekoru kıracak!