Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ hükümlüsü yakalandı.

AA
Yayınlanma: 15.07.2023 - 16:57
Afyonkarahisar'da FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte aranan FETÖ hükümlülerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski asker G.A.'yı ilçe merkezinde yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


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