Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü'yü Bolvadin ilçesinde yakaladı.
B.Ü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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