Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da yakalanan firari FETÖ hükümlüsü cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 15:11
Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün sözde adliye yapılanmasında yer aldığı gerekçesiyle hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ü'yü Bolvadin ilçesinde yakaladı.

B.Ü, işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.


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