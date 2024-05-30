FETÖ'nün para trafiği polis kamerasına yakalandı: 38 gözaltı

İstanbul'da FETÖ'nün kadın yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 38 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 28'i tutuklanırken şüphelilerin para transferi polis kamerasına yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 30.05.2024 - 14:47
FETÖ'nün para trafiği polis kamerasına yakalandı: 38 gözaltı
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İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT ekipleri, FETÖ/PDY'nin güncel kadın yapılanmasının deşifre edilmesine yönelik çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda Anadolu illerinden İstanbul'a üniversite okumak için gelen ya da İstanbul'da yaşamını sürdüren örgütle irtibatlı ailelerin kızlarının, FETÖ'yle bağlantısı olmayan kişilere ev kiralatıp bu evlere öğrenci yerleştirdikleri tespit edildi.

Çalışmalar sırasında polis, yurtdışında yaşayan örgüt sorumlusu T.K. tarafından görevlendirilen FETÖ mensuplarının, öğrenci evlerine eşya temin ettiği, aylık kira giderlerini karşıladığı ve ihtiyaçların karşılanıp örgütsel faaliyetlerini denetlediğini belirledi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, örgüt üyesi kişilerin, FETÖ'nün güncel yapılanması kapsamında evlerin masrafları için toplanan paraları sorumlulara yeni bir taktikle verdiği ortaya çıktı. O anlar ise şüphelileri takip eden polis ekiplerince kayıt altına alındı.

Çalışmalarını tamamlayan polis, 4 ayrı ilçede şüphelilere ait adreslere 7 Mayıs'ta operasyon düzenlendi. Operasyonda, 38 kişi yakalandı. Yakalanan FETÖ/PDY üyesi şüphelilerden 28'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 10 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Şüphelilere ait adreslerde 41 bin 550 dolar, 1 kilogram altın ile çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.


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