3 yıl 1 ay 15 gün hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı
Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan F.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.
Yakalanan F.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç evlendi
- Özgür Özel'den grev çağrısı!
- 2025 yılının asgari ücreti belli oldu!
- Özel'den Erdoğan'a 'Esad' ve 'HTŞ' yanıtı
- Teğmenler soruşturmasında flaş gelişme
- Açıklanan asgari ücrete tepki yağdı!
- Muhalif gruplarla anlaşmaya varıldı!
- Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şok protesto!
- 1 Ocak'tan sonra resmen tarih oluyor
- ‘Gelecek-Saadet’ grubuna yeni çözüm!