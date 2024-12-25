3 yıl 1 ay 15 gün hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı

Aksaray'da, FETÖ üyeliğinden hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

3 yıl 1 ay 15 gün hapisle aranıyordu: Firari FETÖ hükümlüsü Aksaray'da yakalandı
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 09:32

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan F.K'nin kent merkezindeki ikametine operasyon düzenledi.

Yakalanan F.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.


Etiketler: #fetö #aksaray

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