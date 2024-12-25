Kilis'te firari FETÖ hükümlüleri yakalandı!
Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G., S.K. ve T.K. adlı 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. İşlemlerin ardından hükümlülerin cezaevine teslim edildiği aktarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.
Çalışma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında her biri için 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.G., S.K. ve T.K. yakalandı.
Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Etiketler: #fetö #hapis #hükümlü #Terör örgütü
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