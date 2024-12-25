Kilis'te firari FETÖ hükümlüleri yakalandı!

Kilis'te haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.G., S.K. ve T.K. adlı 3 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı. İşlemlerin ardından hükümlülerin cezaevine teslim edildiği aktarıldı.

Kilis'te firari FETÖ hükümlüleri yakalandı!
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AA
Yayınlanma: 25.12.2024 - 15:37

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ üyesi olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışma kapsamında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında her biri için 7 yıl 6 ay hapis cezası bulunan K.G., S.K. ve T.K. yakalandı.

Hükümlüler işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.


Etiketler: #fetö #hapis #hükümlü #Terör örgütü

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