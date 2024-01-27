Afyonkarahisar'da gasbettikleri otomobille kaza yapıp, yaralandılar!

Başmakçı'da gasbedilen otomobilin park halindeki traktöre çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralı zanlılar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 27.01.2024 - 12:37
Afyonkarahisar'da gasbettikleri otomobille kaza yapıp, yaralandılar!
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Afyonkarahisar'da iddiaya göre, Bahri E., 14 BP 369 plakalı otomobiliyle arkadaşlarını getirmek için Dazkırı ilçesine gitti.

Burada K.B., R.Ç., E.Ç. ile H.A.'yı alan Bahri E., tekrar Başmakçı'ya hareket etti.

GASP EDİP, ARABADAN İNDİRDİLER!

Bir süre sonra bıçak ve sopa gösterilerek 50 lirası ve otomobili gasbedilen Bahri E., aracından indirildi.

Şüphelilerin içinde bulunduğu otomobil, Çağlayan Caddesi'nde park halindeki traktöre çaptı. Kazada, yaralanan araçtaki 4 şüpheli ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, otomobilde yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu ile bıçak ele geçirdi.

Tedavileri sonrası gözaltına alınan R.Ç., E.Ç. ile H.A.'ya adli işlem uygulandı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.


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