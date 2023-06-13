Afyonkarahisar'da heyelan: 1 kişi feci şekilde can verdi, 1 yaralı

Afyonkarahisar-Denizli karayolunda meydana gelen heyelanda iki araç toprak altında kaldı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri 1 kişiyi kurtarırken 1 kişinin de cansız bedenine ulaştı.

AA
Yayınlanma: 13.06.2023 - 19:22
Afyonkarahisar'da heyelan: 1 kişi feci şekilde can verdi, 1 yaralı
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Afyonkarahisar-Denizli karayolunda heyelan nedeniyle iki aracın toprak altında kalması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Dazkırı'da öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Denizli kara yolunun Devrent mevkisinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle kara yolundan geçen 2 araç toprak altında kaldı. 

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Toprak altında kalan araçlarda 1 kişinin cesedine ulaşıldı, 1 kişi de yaralı çıkarıldı.


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