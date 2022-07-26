Afyonkarahisar'da iş cinayeti: 17 yaşındaki işçi, çalıştığı inşaatta yük asansörünün altında kaldı
Afyonkarahisar'da çalıştığı inşatta, 5. kattan düşen yük asansörünün altında kalan 17 yaşındaki M.D. yaşamını yitirdi.
İş cinayeti, Afyonkarahisar kent merkezine bağlı Sahipata Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta çalışan M.D.'nin (17) üzerine 5. kattaki yük asansörü düştü.
M.D.'n,n asansörün altında kaldığını gören diğer işçiler ise 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler M.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Polis incelemesinin ardından M.D.'nin cansız bedeni otopsi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.
Olayın ardından polis tarafından başlatılan incelemede ise gözaltına alınanların olduğu belirtildi.
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