Afyonkarahisar’da işçi servisi kaza yaptı: 10 yaralı
Afyonkarahisar’da işçileri taşıyan bir servis aracı ile otomobilin karıştığı kazada 10 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar- Ankara karayolunda sabah saat 08.00 sularında bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işçileri taşıyan minibüs ile bir otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kazaya karıştı.
Kazada minibüs refüjü aşarak 4 metrelik şarampole uçtu. Otomobil ise refüje çıktı. Olay sonrası çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Bölgede yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından yaralılar hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili polisin çalışması devam ediyor.
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