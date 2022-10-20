Kozlu’daki maden kazasında iki yeni gelişme: Dönemin TTK yöneticileri yargılanacak

20 Ekim 2022 Perşembe, 04:00

Bartın Amasra’daki 41 madencinin yaşamını yitirmesiyle sonuçlanan maden faciasıyla birlikte TTK Genel Müdürü Eroğlu’nun, 2013’te TTK Kozlu Müessesesi’nde yaşanan ve 8 işçinin yaşamını yitirdiği maden kazası sırasında müessese müdürü olduğu yeniden gündeme geldi.

Eroğlu ile o dönem yardımcısı olan Nurettin Yılmaz, “tali kusurlu” bulundukları davada 24 ay taksitli 24 bin 300 lira para cezasına çarptırıldı. Dava devam ederken Eroğlu TTK Genel Müdürlüğü’ne, Eroğlu’ndan boşalan müessese müdürlüğüne ise Yılmaz getirildi. Söz konusu kazaya ilişkin ise 2 yeni gelişme ortaya çıktı.

‘BİLİNÇLİ TAKSİR’ VURGUSU

Taşeron firma olarak bilinen Star İnşaat’ın genel müdürü, dönemin MHP milletvekili Ruhsar Demirel’in eşi Şafak Demirel ile yardımcısı İlal Köksal ve Proje Sorumlusu Mühendisi Ersin Koparan, dava sonucu asli kusurlu kabul edilerek, 8 yıl 4 ay hapis cezası aldı ancak bilinçli taksir uygulanmadı. Halihazırda Yargıtay’da görülen davada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından nisan ayında tebliğ sunulduğu öğrenildi. Yerine getirilmeyen tedbirlere işaret edilen ve “sonucun öngörülebilir olduğu” vurgulanan tebliğde, “suçun bilinçli taksirle işlendiğinin sabit olduğu, yargılama sırasında suçun nitelendirilmesinde yanılgıya düşüldüğü” kaydedildi. Savcı bu nedenle temyiz isteminin kabul edilmesi ve kararın bozulmasını istedi. Eroğlu ve Yılmaz hakkındaki temyiz isteminin reddi istenirken, dairenin bu kararı bozma ihtimali de bulunuyor.

25 EKİM’DE BAŞLIYOR

Öte yandan, dönemin TTK Genel Müdürü Burhan İnan ve 5 yönetim kurulu üyesi için istenen soruşturma izni bakanlık tarafından verilmedi. İtirazın reddedilmesi üzerine konu, avukat Murat Kemal Gündüz tarafından 2014’te Anayasa Mahkemesi’ne taşındı. AYM, 2018’de hak ihlali kararı verdi. AYM kararından itibaren dönemin TKK yöneticisi 6 isim hakkında yıllardır beklenen davanın açıldığı öğrenildi. Zonguldak Cumhuriyet Savcısı, tamamı emekli olan 6 isim hakkında 28 Mayıs’ta, “görevi kötüye kullanma” ve “taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlarından iddianame hazırladı. İddianamede, kazada iş mevzuatının ve teknolojisinin öngördüğü tüm önlemlerin alınmadığı vurgulandı. Davanın ilk duruşması 25 Ekim’de görülecek.